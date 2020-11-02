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Очки для плавания для детей Indigo G600/603 (антифог, силик) Синий

Артикул: 96806
Очки для плавания для детей Indigo G600/603 (антифог, силик) Синий
540 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 96806
В наличии
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БрендIndigo
Тип товараОчки для плавания
Цветсиний
Материалсиликон
Материалполикарбонат
Дополнительнолинзы поликарбонатные
Дополнительноантифоговое покрытие
Детские, для плавания. Мягкие, гибкие. Двойной регулируемый ремешок. Подходят для частых длительных тренировок.


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Очки для плавания для детей Indigo G600/603 (антифог, силик) Синий - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 540 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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