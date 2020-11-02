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Контейнер для таблеток Неделька Bradex Kz 0346

Артикул: 93816
Контейнер для таблеток Неделька Kz 0346
440 руб. 
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Артикул: 93816
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBradex
Тип товараКонтейнер для таблеток
Длина, см13
Ширина, см12
Высота, см5
Вес, кг0.15

Контейнер для таблеток Bradex Неделька Kz 0346 существенно облегчает жизнь тем, кто вынужден принимать большое количество таблеток или витаминов. Миниатюрный контейнер с вынимаемыми отделениями с маркировкой дней недели позволит контролировать прием таблеток, размещаемых в лотках с четырьмя отделениями, на которых указано время суток. Заправлять контейнер таблетками достаточно один раз в неделю, а потом лишь доставать с утра один из блоков, который оказывается в самом низу контейнера. Контейнер для таблеток Bradex Kz 0346 поможет пожилым людям не пропустить необходимого приема и случайно не принять лишнюю дозу лекарств.

Особенности:

  • Выполнен из ABS-пластика и полипропилена;
  • Блоки закрываются выдвижной крышкой;
  • Контейнер компактен, его удобно использовать в поездках или на работе.

Комплектация:

  • Контейнер для таблеток Bradex Неделька Kz 0346;
  • Инструкция;
  • Упаковка.


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Контейнер для таблеток Неделька Bradex Kz 0346 - данный товар вы можете купить по цене по цене 440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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