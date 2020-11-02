8(861)205-74-98
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Фрезер Фиолент МФ2-620Э

Артикул: 93655
  • Фрезер Фиолент МФ2-620Э - фото 1
  • Фрезер Фиолент МФ2-620Э - фото 2
  • Фрезер Фиолент МФ2-620Э - фото 3
Фрезер Фиолент МФ2-620Э - фото 1
Фрезер Фиолент МФ2-620Э - фото 2
Фрезер Фиолент МФ2-620Э - фото 3
3 359 руб. 
Купить
+ 58 КэтКоинов
Артикул: 93655
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендФиолент
Тип товараФрезер
Минимальный размер цанги в комплекте8 мм
Подключение пылесосаесть
Фиксация шпинделянет
Уровень шума98 дБ
Глубина фрезирования50 мм
Максимальная скорость вращения, об/мин32000
Максимальный размер цанги в комплекте8 мм
Минимальная скорость вращения, об/мин7800
В кейсенет
Подсветканет
Плавный пускнет
Поддержание постоянной скоростинет
Регулировка скоростиесть
Безключевая смена фрезнет
Мощность, Вт620
Длина, см32
Ширина, см13
Высота, см29
Вес, кг3
универсальный, мощность - 620 Вт, скорость - 32000 об./мин.


Смотрите также: Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Фрезер Фиолент МФ2-620Э - по цене 3359 руб. в Краснодаре. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Краснодаре

8 (861) 205-74-98

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...