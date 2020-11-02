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Пила торцовочная Ryobi EMS254L

Артикул: 93148
Пила торцовочная Ryobi EMS254L
25 490 руб. 
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+ 443 КэтКоинов
Артикул: 93148
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 4 249 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендRyobi
Тип товараПила торцовочная
Скорость вращения4500 об/мин 
Глубина пропила90 мм
Диаметр диска254 мм 
Диаметр посадочного отверстия30 мм 
Конструкциянастольная
Лазерный маркересть
Мощность2000 Вт 
В кейсенет
Электронная защита от перегрузокнет
Ширина пропила300 мм 
Фиксация шпинделянет
Угол наклона50 град
Тормоз двигателянет
Состояние товарановый
Плавная регулировка скоростинет
Пылесборникесть
Подключение пылесосаесть
Плавный пускнет
Питаниеот сети
Количество скоростей работы1
Электронная регулировка частоты вращениянет
Длина, см55
Ширина, см49
Высота, см50
Вес, кг16.2
Торцовочная пила, мощность 2000 Вт, диаметр диска 254 мм, вес 16.2 кг


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Самовывоз невозможен
Пила торцовочная Ryobi EMS254L - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 25490 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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