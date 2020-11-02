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Мотоблок Patriot Победа (440107500)

Артикул: 93116
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  • Мотоблок Patriot ПОБЕДА - фото 3
Мотоблок Patriot ПОБЕДА - фото 1
Мотоблок Patriot ПОБЕДА - фото 2
Мотоблок Patriot ПОБЕДА - фото 3
45 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 93116
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БрендPatriot
Тип товараКультиватор бензиновый
Вес, кг78
Глубина вспахиваниядо 30 см
Глубина культивированиядо 30 см
Длина, см90
Задний ходесть
Количество фрез в комплекте6
Максимальная ширина обработки100 см
Минимальная ширина обработки 100 см
Мощность топливного двигателя7 л. с.
Объем топливного двигателя198 куб. см
Объём топливного бака, л3.6
Тип двигателябензиновый
Тип коробки передачмеханическая
Тип редукторацепной
Ширина, см50
Электростартернет
Мощность - 7 л. с. Глубина вспахивания - до 30 см. Ширина обработки - 100 см


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