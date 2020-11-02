Кусторез Fit 77104 500мм, лезвия 200мм волнистые черненые стальные деревянные ручки

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Fit
|Тип товара
|Сучкорезы
Кусторез FIT 77104 используется для подрезания веток, цветов или живых изгородей в саду. Черненые лезвия выполнены из инструментальной стали. Волнистая форма лезвий позволяет им дольше оставаться острыми. Ручки из дерева обеспечивают надежный захват.
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