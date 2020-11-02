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Секатор Fit 77093 Тип А

Артикул: 93009
Секатор Fit 77093 Тип А
513 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 93009
В наличии
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БрендFit
Тип товараСекаторы

Секатор FIT 77093 с режущими кромками встык имеет тефлоновое покрытие, которое защищает инструмент от коррозии и царапин. Лезвия из прочной инструментальной стали максимально щадяще обрезают молодые побеги или сухие ветки. Секатором можно не только формировать кроны деревьев, но и срезать цветы.

Особенности:

  • Секатор имеет специальный блокиратор лезвий, который не позволит лезвиям раскрыться во время случайного нажатия и нанести травму.
  • Секатор оснащен специальным ремешком для удобной транспортировки.

Характеристики:

  • Общая длина, мм - 200
  • Материал лезвия - инструментальная сталь
  • Покрытие лезвий - тефлоновое покрытие
  • Фиксатор лезвий – есть
  • Вес, кг - 0,21


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Секатор Fit 77093 Тип А - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 513 руб., вам надо позвонить по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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