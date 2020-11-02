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Секатор Fit 77080 Хобби

Артикул: 93008
Секатор Fit 77080 Хобби
333 руб. 
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Артикул: 93008
В наличии
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БрендFit
Тип товараСекаторы

Секатор FIT Хобби 77080 с лезвиями внахлест, предназначен для обрезания веток у деревьев и формировании кроны. Данный инструмент станет хорошим помощником для любого садовода,, который хочет видеть свой участок красивым и ухоженным, а деревья здоровыми и плодоносящими.

Особенности:

  • Секатор имеет удобную рукоятку, которая поможет облегчить работу
  • Обеспечит аккуратный и ровный срез веток

Характеристики:

  • Общая длина, мм - 200
  • Материал лезвия - инструментальная сталь
  • Фиксатор лезвий – нет
  • Вес, кг - 0,15


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Самовывоз невозможен
Секатор Fit 77080 Хобби - стоимость товара 333 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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