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Дрель DeWalt DW236i

Артикул: 92842
Дрель DeWalt DW236i
17 170 руб. 
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+ 348 КэтКоинов
Артикул: 92842
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 2 862 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендDeWalt
Тип товараДрель безударная
Блокировка кнопки включениянет
Ограничитель глубины сверлениянет
Фиксация шпинделяда
Ударный механизмнет
Тормоз двигателянет
Тип патронабыстрозажимной
Пылесборникнет
Предохранительная муфтанет
Питаниеот сети
Мощность701 Вт
Максимальный крутящий момент35.8 Нм
Макс. диаметр сверления (металл)13 мм
Макс. диаметр сверления (дерево)30 мм
Лампа точечной подсветкинет
Импульсный режимнет
Дополнительная рукояткада
Электронная регулировка частоты вращениянет
В кейсенет
Длина, см47.5
Высота, см24
Электронная защита от перегрузокнет
Вес, кг2.8
питание - от сети, мощность - 701 Вт


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Самовывоз невозможен
Дрель DeWalt DW236i – стоимость товара 17170 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(861)205-74-98 в Краснодаре. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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