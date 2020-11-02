Дрель DeWalt D21441

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|DeWalt
|Тип товара
|Дрель безударная
|Блокировка кнопки включения
|нет
|Ограничитель глубины сверления
|да
|Фиксация шпинделя
|нет
|Ударный механизм
|нет
|Тормоз двигателя
|нет
|Тип патрона
|быстрозажимной
|Пылесборник
|нет
|Предохранительная муфта
|да
|Питание
|от сети
|Мощность
|770 Вт
|Максимальный крутящий момент
|40 Нм
|Макс. диаметр сверления (металл)
|13 мм
|Макс. диаметр сверления (дерево)
|35 мм
|Лампа точечной подсветки
|нет
|Импульсный режим
|нет
|Дополнительная рукоятка
|да
|Электронная регулировка частоты вращения
|да
|В кейсе
|нет
|Длина, см
|47.5
|Высота, см
|7
|Электронная защита от перегрузок
|нет
|Вес, кг
|3.25
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