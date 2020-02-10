Прибор для ухода за кожей Gezatone m809 Minilift

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|Бренд
|Gezatone
|Тип товара
|Массажер для ухода за кожей лица
|Назначение
|для лица
|Производство
|Франция
|Действие
|массаж
|Материал
|пластик
|Питание от USB
|нет
|Питание от батареек или аккумулятора
|да
|Питание от сети
|нет
|Функции и режимы
|роликовый массаж/вибрация/минилифтинг
|Высота, см
|3.5
|Длина, см
|17
|Ширина, см
|3.5
|Вес, кг
|0.07
Массажер Gezatone Minilift m 809 предназначен для ухода за нежной кожей вокруг глаз и всего лица. Разглаживает морщины, устраняет отеки и темные круги под глазами. Способствует лучшему эффекту от использования косметических средств.
Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
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10.02.2020
Маленький, помещается в косметичке, удобно брать с собой, эффективный, надолго хватает батарейки.
Недостатки:
Во время пользования необходимо постоянно держать мокрый палец на специальной пластинке, палец быстро высыхает, приходится постоянно прерываться, чтобы его снова намочить.
Комментарий:
В инструкции к приборам для лица, как правило, написано, что они не предназначены для области вокруг глаз. А основные проблемы в основном там и есть. Поэтому этот приборчик - просто находка, он создан специально для век. Пользуюсь около месяца. Могу сказать, что он реально работает. Конечно, если все слишком запущено, морщины глубокие и мешки значительные - он навряд ли поможет. Но если проблемы в начальной стадии - то да, помогает. Отечность снимает сразу, синяки становятся менее заметны и кожа становится плотнее. Только не забывать пользоваться им ежедневно. Рекомендую.