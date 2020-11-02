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Главная Товары для строительства и ремонта Электроинструмент Пилы электрические Hammer Пила циркулярная Hammer Flex CRP750А 2000Вт 4500об/мин 210x30мм макс.пропил 73мм уцененный

Пила циркулярная Hammer Flex CRP750А 2000Вт 4500об/мин 210x30мм макс.пропил 73мм уцененный

Артикул: 92412
  • Пила циркулярная Hammer Flex CRP750А 2000Вт 4500об/мин 210x30мм макс.пропил 73мм (Уценка) - фото 1
  • Пила циркулярная Hammer Flex CRP750А 2000Вт 4500об/мин 210x30мм макс.пропил 73мм (Уценка) - фото 2
  • Пила циркулярная Hammer Flex CRP750А 2000Вт 4500об/мин 210x30мм макс.пропил 73мм (Уценка) - фото 3
  • Пила циркулярная Hammer Flex CRP750А 2000Вт 4500об/мин 210x30мм макс.пропил 73мм (Уценка) - фото 4
Пила циркулярная Hammer Flex CRP750А 2000Вт 4500об/мин 210x30мм макс.пропил 73мм (Уценка) - фото 1
Пила циркулярная Hammer Flex CRP750А 2000Вт 4500об/мин 210x30мм макс.пропил 73мм (Уценка) - фото 2
Пила циркулярная Hammer Flex CRP750А 2000Вт 4500об/мин 210x30мм макс.пропил 73мм (Уценка) - фото 3
Пила циркулярная Hammer Flex CRP750А 2000Вт 4500об/мин 210x30мм макс.пропил 73мм (Уценка) - фото 4
6 380 руб. 
8 860 руб. 
Купить
+ 121 КэтКоинов
Артикул: 92412
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — Не менее 14 дней
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHammer
Тип товараПила циркулярная
Состояние товарауцененный

Пила циркулярная Hammer Flex CRP750А
Причина уценки: замена ротора и угольной щетки.
Гарантия: 14 дней
Внешний вид: незначительные следы эксплуатации
Спецификация:

  • дисковая пила
  • мощность 2000 Вт
  • диаметр диска 210 мм
  • вес 5.8 кг

Комплектация:

  • пила,
  • диск,
  • шестигранный ключ,
  • линейка с планкой прямого угла,
  • краткое руководство.

 



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Пила циркулярная Hammer Flex CRP750А 2000Вт 4500об/мин 210x30мм макс.пропил 73мм уцененный - данный товар вы можете купить по цене по цене 6380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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