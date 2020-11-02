Жидкость Thetford Аквакемблю 2Л

Жидкость "Аква Кем Блю" разработана и предназначена для максимально простого и эффективного опорожнения резервуара переносных биотуалетов – она быстро растворяет твердые вещества, упрощая слив.

Достаточно добавить "Аква Кем Блю" (на 10л. емкости резервуара 60мл), и вы без труда сможете поддерживать чистоту туалета. К тому же, средство обладает биологическим действием, прекрасно дезодорирует воздух в помещении, устраняет неприятные запахи и препятствует скоплению газов.

"Аква Кем Блю" – это оптимальное решение для переносных биотуалетов. Удобная и простая в использовании, она идет в пластиковой бутылке с ручкой объемом 2л.