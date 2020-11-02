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Жидкость Thetford Аквакемблю 2Л

Артикул: 92193
Жидкость Thetford АкваКемБлю 2л
1 540 руб. 
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Артикул: 92193
В наличии
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БрендNoname
Тип товара

Жидкость "Аква Кем Блю" разработана и предназначена для максимально простого и эффективного опорожнения резервуара переносных биотуалетов – она быстро растворяет твердые вещества, упрощая слив.

Достаточно добавить "Аква Кем Блю" (на 10л. емкости резервуара 60мл), и вы без труда сможете поддерживать чистоту туалета. К тому же, средство обладает биологическим действием, прекрасно дезодорирует воздух в помещении, устраняет неприятные запахи и препятствует скоплению газов.

"Аква Кем Блю" – это оптимальное решение для переносных биотуалетов. Удобная и простая в использовании, она идет в пластиковой бутылке с ручкой объемом 2л.



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Жидкость Thetford Аквакемблю 2Л - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1540 руб., вам надо позвонить по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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