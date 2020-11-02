Костыль Armed Fs925L размер L c УПС

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Armed
|Тип товара
|Костыль
|Размер
|L
|Тип опоры
|подмышечная
|Вес, кг
|1
|Высота, см
|154
|Высота от ручки до опоры
|44-60 см
|Максимальная нагрузка
|120 кг
|Шаг регулировки, см
|2.5
|Устройство против скольжения (УПС)
|да
|Материал
|алюминий
|Цвет
|серебро
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