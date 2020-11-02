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Набор Защиты Action Pw-305-L, Чулок, 305 -Pw

Артикул: 90272
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
1 340 руб. 
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Артикул: 90272
В наличии
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БрендAction
Тип товараНабор защиты
РазмерL
ЦветЧерные
Защита роликовая тройная Action PW-305 Чулок- лёгкая и комфортная, обеспечивает достаточную степень защиты при катании в парке и городе.


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Самовывоз невозможен
Набор Защиты Action Pw-305-L, Чулок, 305 -Pw - по цене 1340 руб. в Краснодаре. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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