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Веб-камера Logitech HD Webcam C615 черный

(1)
Артикул: 9003
  • Веб-камера Logitech HD Webcam C615 черный - фото 1
  • Веб-камера Logitech HD Webcam C615 черный - фото 2
  • Веб-камера Logitech HD Webcam C615 черный - фото 3
  • Веб-камера Logitech HD Webcam C615 черный - фото 4
  • Веб-камера Logitech HD Webcam C615 черный - фото 5
Веб-камера Logitech HD Webcam C615 черный - фото 1
Веб-камера Logitech HD Webcam C615 черный - фото 2
Веб-камера Logitech HD Webcam C615 черный - фото 3
Веб-камера Logitech HD Webcam C615 черный - фото 4
Веб-камера Logitech HD Webcam C615 черный - фото 5
6 640 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 9003
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендLogitech
Тип товараВеб-камера
Изображение
Матрица2 млн пикс.
Разрешение (видео)1920x1080
Интерполированное разрешение в мегапикселах (фото)8 млн пикс.
Основные параметры
ПодключениеUSB 2.0
Микрофонвстроенный
Фокусировкаавтоматическая
Совместимые операционные системыWindows XP/Vista/7, Mac OS X 10.5 и выше
Дополнительно
Угол поворота360 град.
Конструкциякрепление на мониторе
Длина кабеля0.9 м
Дополнительная информациявидео в формате Full HD 1080p; аутентификация в ОС и на вэб-сайтах через распознавание лица


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Рейтинг: 4 на основе 1 отзывов
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03.09.2020
Достоинства:
Недорогая, даёт чёткое изображение.

Недостатки:
Очень короткий шнур, не очень удобное крепление.

Комментарий:
Люди, никто не знает, можно ли у этой камеры поменять шнур на более длинный?

Самовывоз невозможен
Веб-камера Logitech HD Webcam C615 черный - купить по цене 6640 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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