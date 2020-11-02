Коврик Milardo Reef MMI110M

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Milardo
|Тип товара
|Коврик в ванную
|Материал
|микрофибра
|Длина, см
|70
|Ширина, см
|40
|Высота, см
|1
|Вес, кг
|0,54
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