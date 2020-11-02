8(861)205-74-98
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Лейка для душа Milardo 3203F97M18

Артикул: 89172
Лейка для душа Milardo 3203F97M18
660 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 89172
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
Коллекция Hand Shower
filter_noneТовар входит в коллекцию Hand Shower
БрендMilardo
Тип товараДушевая лейка
Диаметр лейки97 мм
Кол-во режимов лейки3
Переключение режимовповоротное
Вес, кг0.25
Высота, см3.7
Длина, см23.4
МатериалABS-пластик
Подсветканет
Стильсовременный
Страна бренда Россия
Формакруг
Цветхром
Ширина, см9.7
Лейки для душа. Материал ABS-пластик. Покрытие многослойное стойкое к истиранию никель-хромовое. 3 режима Spray. Massage. Spray + Massage.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Водонагреватели, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые гидромассажные панели, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, Водосберегающие лейки для душа, Бронзовые лейки для душа, Лейки для душа с аэрацией, Большие лейки для душа, Лейки для душа с кнопкой, Металлические лейки для душа, Чёрные лейки для душа, Золотые лейки для душа, Ретро лейки для душа, Белые лейки для душа.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Лейка для душа Milardo 3203F97M18 - купить по цене 660 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Краснодаре

8 (861) 205-74-98

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...