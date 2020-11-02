Эспандер Резиновая Петля Сопротив Кроссфит 208*1,3См Indigo 97660 Ir 5 - 12 кг

Резиновые петли — универсальный и удобный снаряд, который активно применяют в кроссфите, армспорте, единоборствах и других направлениях, а также при реабилитации травм опорно-двигательного аппарата.Многофункциональность, эффективность и простота тренировок с резиновыми петлями лежат в основе их популярности. Способы и области применения резиновых петель: - Тренировки с отягощениями (пауэрлифтинг, тяжелая атлетика, бодибилдинг) - Отработка техники в единоборствах и армрестлинге - Помощь в освоении упражнений, использующих в качестве нагрузки вес собственного тела (подтягивание на перекладине, отжимания на брусьях и др.). - Поддержание физической формы вне спортзала - Развитие стартовой скорости (бег, прыжки и др.)