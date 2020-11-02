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Канат тренировочный Indigo IR 95104-1 IR (9 м) предназначен для индивидуальных и групповых тренировок, направленных на развитие ловкости, силы, выносливости, реакции, силы хвата. При выполнении упражнений с канатом активны все мышцы тела. Благодаря простоте эксплуатации, занятия можно проводить как в зале, так и на открытом воздухе.

Канат Тренировочный Кроссфит Indigo 95104-1 Ir Дл 9 М 95104-1 Ir - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.