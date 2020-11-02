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Мойка для кухни Granucryl Iddis Kitchen G K12G771i87

Артикул: 87984
  • Мойка для кухни Granucryl Iddis Kitchen G K12G771i87 - фото 1
  • Мойка для кухни Granucryl Iddis Kitchen G K12G771i87 - фото 2
Мойка для кухни Granucryl Iddis Kitchen G K12G771i87 - фото 1
Мойка для кухни Granucryl Iddis Kitchen G K12G771i87 - фото 2
15 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 87984
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БрендIddis
Тип товараМойка для кухни
Материалгранитная крошка, акрил
Отверстие для смесителяесть
Клапан-автоматда
Кол-во основных чаш1
Коландер в комплектенет
Корзина для посуды в комплектенет
Расположение крыласлева
Установкаврезная
Формаовал
С крыломда
Угловаянет
Глубина чаши210 мм
Цветсерый
Разделочная доска в комплектенет
Страна бренда Россия
Длина, см77
Ширина, см50
Высота, см21
Вес, кг12
Гранитная мойка Iddis Kitchen G K12G771I87 granucryl (770*500) цвет серый


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