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Полотенцедержатель полукольцо Iddis Gezanne L095

Артикул: 87861
Полотенцедержатель полукольцо Iddis Gezanne L095
950 руб. 
1 900 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 87861
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 5 лет
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Gezanne
filter_noneТовар входит в коллекцию Gezanne
БрендIddis
Тип товараПолотенцедержатели
Исполнениелатунь
Установка (монтаж)подвесной
Длина, см12.8
Ширина, см20.9
Высота, см7.2
Вес, кг0.51
Производитель: IDDIS. Тип: Полотенцедержатель. Материал: латунь. Длина: 12,8 см. Цвет покрытия: хромированный.


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Полотенцедержатель полукольцо Iddis Gezanne L095 - данный товар вы можете купить по цене по цене 950 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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