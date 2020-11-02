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Горка Little tikes складная 150 см, красная

Артикул: 85896
  • Горка Little tikes складная 150 см, красная - фото 1
  • Горка Little tikes складная 150 см, красная - фото 2
Горка Little tikes складная 150 см, красная - фото 1
Горка Little tikes складная 150 см, красная - фото 2
8 310 руб. 
10 810 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 85896
В наличии
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БрендLittle Tikes
Тип товараГорка складная
Материалпластик
Возраст2+
Страна бренда США
Вес, кг11
Горка предназначена для игры как дома, так и на улице, легко складывается, что позволяет, при необходимости, убрать ее на некоторое время. Широкие ступеньки, и скругленные углы разработаны с учетом обеспечения , безопасности детей. Для детей от 2-х лет весом не более 23 кг. Широкая лестница, боковые бордюры. Габариты – 97х97х168 см.


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Самовывоз невозможен
Горка Little tikes складная 150 см, красная - стоимость товара 8310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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