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|Бренд
|Panasonic
|Тип товара
|Видеокамера
|HD-формат
|Full HD 1080p
|Запись на карту памяти
|есть
|Тип цифрового носителя
|перезаписываемая память (Flash)
|Оптический Zoom
|50x
|Объем встроенной флэш-памяти
|нет
|Фоторежим
|есть
|Форматы записи
|1080i,1080p,720p
|Съемка 3D
|нет
|Сенсорный дисплей
|есть
|Ручная фокусировка
|есть
|Разрешение матрицы, Мпикс
|2.51
|Максимальное разрешение видеосъемки
|1920x1080
|Максимальная частота кадров при съемке HD-видео
|50 кадр/сек при разрешении 1920x1080
|Количество матриц
|1
|Дополнительные возможности
|поддержка ExifPrint
|Дополнительные возможности
|запись в MPEG4
|Дополнительные возможности
|запись в H.264
|Диаметр фильтра
|49 мм
|Видоискатель
|нет
|Встроенный осветитель
|нет
|Стабилизатор изображения
|есть
|Тип стабилизатора изображения
|оптический
|Эквивалентное фокусное расстояние (16:9), макс.
|1740 мм
|Эквивалентное фокусное расстояние (16:9), мин.
|28 мм
|Wi-Fi
|есть
|Время работы от аккумулятора
|75 мин
|Вес, кг
|0.252
Видеокамера Panasonic HC-V380 - Full HD камера с 50-кратным зумом. Обеспечивает съемку со скоростью до 50 кадров в секунду. Устройство оснащено функцией интеллектуального зума. Камера обеспечивает четкие и качественные записи даже при работе с удаленными объектами.
Видеокамера Panasonic HC-V380 отличается:
Panasonic HC-V380 - простое в эксплуатации устройство, которое обеспечивает множество положительных эмоций. При подключении камеры к домашним устройствам можно всегда следить за тем, что происходит в комнатах. Владелец видеокамеры получает возможность виртуально присутствовать дома, просто соединив устройство с другими камерами в помещениях.
Камера беспроводная, поэтому делать записи можно в любом удобном месте. Это - отличное устройство для съемки свадеб, праздников, поездок. В путешествиях она поможет запечатлеть каждый интересный момент. Видео в режиме реального времени можно транслировать в USTREAM live.
Удаленная съемка теперь не требует мощного и неудобного оборудования - достаточно одной небольшой камеры. Она позволит решить все вопросы по организации съемки в любых условиях, даже при плохой погоде.
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24.02.2020
1) наличие Wi-Fi (подробнее смотрите ниже) !!!
2) гибридный стабилизатор в сочетании с суперзумом
3) отличный дисплей (сочные цвета, хорошие углы обзора)
4) результат можно скинуть на комп несколькими способами
5) удобное меню
6) неплохая поддержка на сайте производителя
7) камера лёгкая и компактная
8) качество сборки на высоте
9) все нужные форматы записи присутствуют
10) может работать от зарядника (в комплекте) или повербанка !!!
Недостатки:
1) приложение Image App имеет версии только для iOS и Android
2) так и не смог пока настроить доступ по вайфаю к компу через роутер (как-то очень запутанно настраивается, потом разберусь)
3) дисплей сенсорный, но чувствительность маловата (чтобы выбрать пункт меню, нужно не коснуться а "нажать" на дисплей)
4) слишком тугой разъём микро-USB и расположен не очень удобно
5) USB-кабель на мой взгляд коротковат
6) жаль что нет креплений в комплекте
7) камера продаётся с незаряженным акумулятором
8) автофокус шумноват
9) нет резьбы для светофильтров
10) нет выхода на внешний микрофон
Комментарий:
В комплекте была инструкция на 40 страницах, плюс скачал с сайта производителя расширенную инструкцию на 247 страницах.
Легко настроилась связь по вайфаю между камерой и планшетом на Андроиде.
Андроид-приложение Image App отлично работает как пульт ДУ для камеры (у этого приложения есть ещё масса возможностей !!!, в том числе мультикамера, радионяня, наблюдение, трансляции, и др. но их пока не пробовал).
Камера снимает хорошо. Стабилизатор - стабилизирует. Зум зуммирует.
Фотки и видеоролики можно перекинуть на комп через вайфай или по кабелю или с карточки через картридер, а ещё можно с камеры скинуть на USB-HDD !!!
В меню масса настроек, почти всё можно регулировать, в том числе чувствительность микрофона. Камера хорошо совместима с Макинтошами.
Вобщем, камеру стоит брать за эту цену. Не пожалеете. Перед покупкой советую скачать и прочитать инструкцию.
Если же у вас много денег, то лучше взять Панасоник подороже например модель 770. Там можно подключить внешний микрофон, крупнее матрица и другие плюшки.