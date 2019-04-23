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Главная Товары для красоты и здоровья Медицинские измерительные приборы Тонометры Omron Тонометр автоматический с адаптером и универс. манжетой Omron М3 Expert

Тонометр автоматический с адаптером и универс. манжетой Omron М3 Expert

(1)
Артикул: 83208
  • Тонометр автоматический с адаптером и универс. манжетой Omron М3 Expert - фото 1
  • Тонометр автоматический с адаптером и универс. манжетой Omron М3 Expert - фото 2
  • Тонометр автоматический с адаптером и универс. манжетой Omron М3 Expert - фото 3
Тонометр автоматический с адаптером и универс. манжетой Omron М3 Expert - фото 1
Тонометр автоматический с адаптером и универс. манжетой Omron М3 Expert - фото 2
Тонометр автоматический с адаптером и универс. манжетой Omron М3 Expert - фото 3
4 080 руб. 
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+ 56 КэтКоинов
Артикул: 83208
В наличии
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БрендOmron
Тип товараТонометр
Тип тонометраавтоматический
Тип манжетына предплечье
Определение частоты пульсаесть
Определение артериального давленияесть
Нагнетание воздухаавтоматическое
Размер манжеты, см22x42
Автоматическое отключениеесть
Память последнего измеренияесть
Питание от батареек или аккумулятораесть
Питание от сетиесть
Сумка в комплектеесть
ПроизводствоКитай
Высота, см8.5
Длина, см14.1
Ширина, см12.3
Вес, кг0.34

Особенности:

  • Технология управления Intellisense интеллектуальная адаптация тонометра под каждого пользователя
  • Крупный четырехстрочный жидкокристаллический дисплей
  • Объем памяти рассчитан на сохранение 100 результатов измерения с датой и временем
  • Расчет среднего значения 3-х последних измерений
  • Интегрированный индикатор повышенного давления
  • Индикатор аритмии
  • Индикатор правильной фиксации манжеты
  • Индикатор движения
  • Измерение выполняется еще в процессе накачивания манжеты воздухом
  • Компрессионная манжета Omron CW, повторяющая форму руки, универсальный размер, 22 - 42 см.
  • В комплекте чехол для хранения и переноски
  • Прошел клиническую апробацию, нет возрастных ограничений к применению данного тонометра
  • Работает от батареек, набор которых включен в комплект, и сетевого мини-адаптера Omron S
Комплектация:
  • Электронный блок тонометра Omron M3 Expert (HEM 7200H-ARU)
  • Компрессионная манжета Omron CW (22 - 42 см.)
  • Сетевой мини-адаптер Omron S
  • Руководство по эксплуатации
  • Чехол для хранения прибора
  • Комплект элементов питания
  • Гарантийный талон
  • Журнал для записи артериального давления

Видео:

Видеообзор на Тонометр автоматический с адаптером и универс. манжетой Omron М3 Expert

Видеообзор Тонометр автоматический с адаптером и универс. манжетой Omron М3 Expert

 



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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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23.04.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
простота и удобст-во в использовании

Недостатки:
-

Комментарий:
-

Самовывоз невозможен
Тонометр автоматический с адаптером и универс. манжетой Omron М3 Expert - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4080 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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