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Монитор состава тела Omron Bf-508

Артикул: 83190
  • Монитор состава тела Omron Bf-508 - фото 1
  • Монитор состава тела Omron Bf-508 - фото 2
  • Монитор состава тела Omron Bf-508 - фото 3
  • Монитор состава тела Omron Bf-508 - фото 4
  • Монитор состава тела Omron Bf-508 - фото 5
  • Монитор состава тела Omron Bf-508 - фото 6
  • Монитор состава тела Omron Bf-508 - фото 7
  • Монитор состава тела Omron Bf-508 - фото 8
  • Монитор состава тела Omron Bf-508 - фото 9
  • Монитор состава тела Omron Bf-508 - фото 10
Монитор состава тела Omron Bf-508 - фото 1
Монитор состава тела Omron Bf-508 - фото 2
Монитор состава тела Omron Bf-508 - фото 3
Монитор состава тела Omron Bf-508 - фото 4
Монитор состава тела Omron Bf-508 - фото 5
Монитор состава тела Omron Bf-508 - фото 6
Монитор состава тела Omron Bf-508 - фото 7
Монитор состава тела Omron Bf-508 - фото 8
Монитор состава тела Omron Bf-508 - фото 9
Монитор состава тела Omron Bf-508 - фото 10
6 600 руб. 
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+ 58 КэтКоинов
Артикул: 83190
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 5 лет
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендOmron
Тип товараМонитор состава тела
Весы-жироанализатор Omron BF-508 это многофункциональный прибор, разработанный на основе последних исследований и современных технологий.
Прибор измеряет все тело полностью с помощью 4-х сенсорной технологии, использующей ладони и стопы. Во время измерения через организм пропускается очень слабый электрический ток, абсолютно безвредный для человека и не ощущающийся во время процедуры, который позволяет определить количество жировой ткани в организме. Таким образом, Omron BF-508 измеряют все тело полностью во избежании влияния колебаний. Прибор хранит в памяти данные пользователя (рост, возраст) и использует их при расчете результатов. Для удобства существует гостевой режим и режим "Просто вес".
Omron BF-508 измеряет процент содержания жира в организме. Во время диеты или похудания может теряться мышечная и костная масса, а жировая ткань оставаться без изменений. Важно следить за тем, чтобы процент содержания жира уменьшался. Omron BF-508 позволяет отслеживать изменения процента жира в организме. Для более точного и удобного считывания результатов Omron BF-508 разделяет уровень жира и индекс массы тела по 12 уровням от "низкого" до "очень высокого". Так же определяется уровень висцерального (внутреннего) жира, окружающего внутренние органы, по 9 уровням.
Если вам в данный момент не нужно измерение всех параметров организма, можно воспользоваться функцией "Быстрое измерение" и измерить только вес. Omron BF-508 наделен только самыми необходимыми функциями. Он станет вашим надежным помощником в борьбе в лишним весом, поможет отследить изменения в организме, поддержать физическую форму. К прибору легко привыкнуть, им просто управлять и удобно хранить. В комплекте подробная инструкция на русском языке. По окончании измерения выносной блок компактно убирается в корпус прибора. Работает от 4 пальчиковых батареек.
Особенности:
  • Функция определения Висцерального Жира. Этот жир еще называют брюшным жиром. Он находится вокруг наших внутренних органов и защищает их от механических воздействий. Но его количество должно быть строго определено. Иначе это грозит в развитие болезней сердечно-сосудистой системы и диабет второй степени. При большом его количестве происходит сдавливание органов, что препятствует их правильному функционированию. Будьте внимательны за своим здоровьем, ведь висцераный жир в отличие от подкожного плохо выводится из организма.
  • Функция определения Процентного Содержания Жира в организме. Позволяет с вероятной долей указать процентную долю жира в теле человека. Его количество должно быть на определенном уровне. Большое содержание жира в организме - это лишний вес и полнота, различные заболевания. Но и малое содержание жира приводит к таким болезням, как дистрофия и анорексия. Поэтому должен быть определенный баланс, ведь жировые клетки дают дополнительную энергию нашему организму для усиленной физической деятельности.
  • Функция определения Состояния Организма. Условный показатель, который выводится на основе других данных измерений. В зависимости от количества физических нагрузок и от состояния мышечной и жировой массы нашего организма, можно разделить людей несколько групп - от "дистрофик" до "очень жирный". Затем присвоить каждому свой показатель-цифру. Соответственно в середине находится число, указывающее на нормальное состояние тела человека.
Комплектация:
  • Монитор состава тела, весы Omron BF-508 (HBF-508-E) в составе напольной платформы и выносного блока с дисплеем
  • Комплект элементов питания
  • Руководство по эксплуатации
  • Гарантийный талон

Видеообзор на Монитор состава тела Omron Bf-508

Видеообзор Монитор состава тела Omron Bf-508
 


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Самовывоз невозможен
Монитор состава тела Omron Bf-508 – стоимость товара 6600 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(861)205-74-98 в Краснодаре. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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