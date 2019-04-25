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Эхолот Garmin Striker 4 worldwide

(1)
Артикул: 82973
Эхолот Garmin Striker 4 worldwide
15 560 руб. 
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+ 217 КэтКоинов
Артикул: 82973
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGarmin
Тип товараЭхолот
Вес, кг0,23
Количество путевых точек2500
Ширина, см9,2
Сенсорный экран-
Размер экрана48х32
Отображение структуры днаесть
Определение размера и глубины рыбыесть
Макс. глубина сканирования в пресной воде480
Количество элементов питания1
Водонепроницаемый корпусIPX7
Количество цветов/градаций экрана256
Количество лучей2
Кейс в комплектеесть
Длина, см-
Длина кабеля трансдьюсера6
Диагональ экрана, дюйм3,5
Датчик температурывстроенный
Датчик скоростиесть
Высота, см15,1
Время работы-
Элементы питанияот батареек/аккумуляторов
Охват сонара, градусов15°/60°
Состояние товарановый
Цветной экранесть
Частоты работы датчиков50/77/200
С эхолотом STRIKER 4 поиск рыбы становится легким как никогда. Вы можете отмечать удачные места рыбалки, слипы и доки для возможности возврата к сохраненным точкам, а также обмениваться данными (маршрутными точками и маршрутами) с другими моделями серии STRIKER и echoMAP™. Благодаря функцииSmooth Scaling™ изображение не будет прерываться при переключении диапазона масштаба глубины


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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25.04.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
четкий дисплей,прибор не тормозит

Недостатки:
длинный шнур, так как использую на ПВХ лодке, можно было бы и в комплекте положить покороче

Комментарий:
незабываем отдельно купить аккумулятор и крепеж датчика (для ПВХ лодок)

Самовывоз невозможен
Эхолот Garmin Striker 4 worldwide - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 15560 руб., позвонив по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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