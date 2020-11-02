Удилище Shimano AERNOS SPINNING 220 (SARNS222040)

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Описание

Среди супер-дорогих, элитных и дешёвых серий для новичков, опытный спиннингист старается выбрать золотую середину среднего ценового диапазона. Замечательный спиннинг Shimano Aernos Eva 2,20м (20-40г) может предложить и широкий список потребительских свойств, способных удовлетворить самого взыскательного ценителя, и позволит сэкономить, имея при этом внешние данные, которыми могли бы гордиться другие производители. Серия Aernos EVA от знаменитого японского бренда Shimano, давно привлекает внимание мастеров спиннинга, но постоянное стремление к совершенству, желание реализовать возможности новых технологий, материалов и фурнитуры, подвигли производителя на её серьёзную модернизацию. Изменился строй удилища, его прогрессивные ранее характеристики, стали быстрыми. Теперь спиннинг Shimano Aernos Eva 2,20м (20-40г) завершает более чувствительный наконечник, значительно расширяющий возможности изысканных твичинговых и джигговых техник спиннингования. Обрёл вторую молодость популярный спиннинг в 2013 году и его заметно поднявшийся уровень качества сразу обратил на себя внимание экспертов.

Превосходные технические данные и фурнитура, фантастический внешний вид

Высококачественные спиннинги - это то, что у многопрофильной компании Shimano получается лучше всего. Их отличные физические характеристики дополняет великолепная фурнитура и, отличающий спиннинг Shimano Aernos Eva 2,20м (20-40г), шикарный внешний вид:

Аналогично большинству своих спиннингов представительского класса, для бланка серии, производитель использовал высокомодульный карбон XT60, чьи характеристики значительно оптимизировала добавка биофибры (Biofibre), по запатентованной Shimano технологии. С биофиброй снасть повысила дальность заброса, да и баланс удилища стал совершенней;

На спиннинг Shimano Aernos Eva 2,20м (20-40г) смонтированы продвинутые кольца Fuji improved Hard. Совершенство их гладкой поверхности удлинит срок службы плетёнки, да и жилковой лески, а заброс сделает ещё дальше;

В отличии от предыдущей вариации серии, разнесённая рукоятка спиннинга отделанна не пробкой, а качественным неопреном EVA. Черного цвета, он отлично сочетается с красными элементами отделки ручки, катушкодержателя и бланка;

Эргономичный и стильный, яркий катушкодержатель, собственной разработки бренда и безупречной надёжности, завершает фантастически красивый внешний вид спиннинга;

Серия представляет широкую линейку моделей, различной длины и тестов. Каждый спиннинг Shimano Aernos Eva 2,20м (20-40г) будет отличным подарком восхищённому поклоннику спиннинговой ловли.