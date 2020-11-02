Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTХ Impuls 2x5.2 Ач. кейс (602191650)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Metabo
|Тип товара
|Дрель-шуруповерт аккумуляторная
|Питание
|от аккумулятора
|Мощность, Вт
|18
|Ударный механизм
|есть
|Макс. крутящий момент
|110 Нм
|Тип патрона
|быстрозажимной
|Мин. диаметр патрона
|1.5 мм
|Макс. диаметр патрона
|13 мм
|Макс. диаметр сверления дерева
|65 мм
|Макс. диаметр сверления металла
|13 мм
|Гнездо для крепления бит
|есть
|Доп. рукоятка
|есть
|Задний ход
|есть
|Импульсный режим
|есть
|Кол-во скоростей работы
|2
|Лампа точечной подсветки
|есть
|Ограничитель глубины сверления
|нет
|Тормоз двигателя
|нет
|Фиксация шпинделя
|да
|Электронная регулировка частоты вращения
|да
|В кейсе
|да
|Магнитный держатель на корпусе
|нет
|Вес, кг
|2
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