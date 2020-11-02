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Мойка высокого давления Karcher К 3 UM 1.601-812 (1.676-000)

Артикул: 81756
  • Мойка высокого давления Karcher K 3 UM (1.676-000) - фото 1
  • Мойка высокого давления Karcher K 3 UM (1.676-000) - фото 2
  • Мойка высокого давления Karcher K 3 UM (1.676-000) - фото 3
Мойка высокого давления Karcher K 3 UM (1.676-000) - фото 1
Мойка высокого давления Karcher K 3 UM (1.676-000) - фото 2
Мойка высокого давления Karcher K 3 UM (1.676-000) - фото 3
8 520 руб. 
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+ 219 КэтКоинов
Артикул: 81756
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендKarcher
Тип товараМойки высокого давления
Максимальное давление120 бар
Производительность8 л/мин.
Подогрев водынет
Грязевая фреза в комплектеесть
Возможность забора воды из емкостинет
Возможность использовать моющее средствоесть
Функция автоматического отключениянет
Длина, см80.3
Высота, см27.4
Ширина, см28
Вес, кг6.5
максимальное давление - 120 бар. Производительность - 480 л/час


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Самовывоз невозможен
Мойка высокого давления Karcher К 3 UM 1.601-812 (1.676-000) - купить по цене 8520 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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