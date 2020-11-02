8(861)205-74-98
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Насос циркуляционный Grundfos UPS 32-60 96281496

Артикул: 81582
  • Насос циркуляционный Grundfos UPS 32-60 96281496 - фото 1
  • Насос циркуляционный Grundfos UPS 32-60 96281496 - фото 2
Насос циркуляционный Grundfos UPS 32-60 96281496 - фото 1
Насос циркуляционный Grundfos UPS 32-60 96281496 - фото 2
9 120 руб. 
Купить
+ 211 КэтКоинов
Артикул: 81582
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендGrundfos
Тип товараНасосы
Тип выключателяэлектронный
Тип поверхностного насосациркуляционный
Минимальная температура окружающей среды10°C
Защита от перегреваесть
Качество водычистая
Максимальная температура воды110°C
Максимальный напор5.75 м
Минимальная температура воды1°C
Плавный пуск двигателянет
Потребляемая мощность60 Вт
Пропускная способность4.5 куб.м/час
Размер фильтруемых частиц0.1 мм
Режущая насадканет
Длина, см14.1
Ширина, см12.6
Высота, см18
Вес, кг2.6
Циркуляционный насос Grundfos UPS 32-60 96281496 - мировой лидер по производству насосного оборудования. Геометрическая гильза отделяет статор от ротора, тем самым электродвигатель и насос образуют единый узел. Предназначение насоса - работа в отопительных системах, системах горячего водоснабжения и системах охлаждения и кондиционирования воздуха. Корпус насоса выполнен из чугуна.


Смотрите также: Аэраторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Газонокосилки, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и аксессуары для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотобуры, Мотопомпы, Насосные станции, Насосы, Ножницы для травы и ветвей, Опрыскиватели, Подметальные машины, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы для стрижки кустов, Электропилы.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Насос циркуляционный Grundfos UPS 32-60 96281496 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 9120 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Краснодаре

8 (861) 205-74-98

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...