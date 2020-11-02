8(861)205-74-98
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Товары для спорта и отдыха Тренажеры Эспандеры и жгуты Indigo Эспандер Indigo 00020787, гимнастическая трубка латекс Heavy

Эспандер Indigo 00020787, гимнастическая трубка латекс Heavy

Артикул: 81104
  • Эспандер Indigo 00020787, гимнастическая трубка, Heavy - фото 1
  • Эспандер Indigo 00020787, гимнастическая трубка, Heavy - фото 2
Эспандер Indigo 00020787, гимнастическая трубка, Heavy - фото 1
Эспандер Indigo 00020787, гимнастическая трубка, Heavy - фото 2
670 руб. 
700 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 81104
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендIndigo
Тип товараЭспандер
Вес, кг0.65

Эспандер Indigo 00020787 представляет собой латексную гимнастическую трубку, позволяющую выполнять множество упражнений, направленных на тренировку различных групп мышц. Обеспечивает нагрузку степени Heavy (высокая). Может использоваться как самостоятельный снаряд либо в комплексе с тренажерами.

Особенности:

  • Диаметр - 12 мм;
  • Нагрузка - сильная;
  • Цвет - синий;
  • Длина - 3 м;
  • Латексная.

Комплектация:

  • Эспандер Indigo 00020787;
  • Упаковка.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Эспандер Indigo 00020787, гимнастическая трубка латекс Heavy - стоимость товара 670 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Краснодаре

8 (861) 205-74-98

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...