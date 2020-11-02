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Набор Эспандеров Pro-Supra 319 Tr-3, Для Степа

Артикул: 81043
Эспандер для степа набор 3жг*125см, ж/руч, чехол; рег нагр P 319 TR-3
1 310 руб. 
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+ 54 КэтКоинов
Артикул: 81043
В наличии
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БрендPro-Supra
Тип товараНабор эспандеров
Вес, кг0.8

Набор эспандеров Pro Supra 319 TR-3 предназначен для степ-аэробики. Подходит для занятий со степ-платформой или в качестве самостоятельного снаряда. В наборе имеется три эспандера разного диаметра, обеспечивающие различную степень нагрузки. Легко укрепляются на прилагаемых жестких рукоятках.

Особенности:

  • Материал изготовления - полипропилен, термопластическая резина, нейлон;
  • Жгут 11.2 мм/2.5 мм/125 см;
  • Жгут 10.5 мм/2.0 мм/125 см;
  • Жгут 9.7 мм/1.6 мм/125 см;
  • Сменные жесткие ручки.

Комплектация:

  • Рукоятка (2 шт.);
  • Жгут (3 шт.);
  • Сумочка для хранения.


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Набор Эспандеров Pro-Supra 319 Tr-3, Для Степа - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1310 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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