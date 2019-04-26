Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot G7X Mark II

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|Бренд
|Canon
|Тип товара
|Компактные фотоаппараты
|Разрешение матрицы, Мпикс
|20.1
|Физический размер матрицы
|12.8x9.6 мм
|Тип матрицы
|CMOS
|Встроенная вспышка
|есть
|Крепление внешней вспышки
|нет
|Фокусное расстояние (35 мм эквивалент)
|24-100.8 мм
|Диафрагма
|F1.8-F2.8
|Zoom оптический
|4.2х
|Zoom цифровой
|4x
|Система стабилизации изображения
|оптическая
|Скорость серийной съемки
|8 кадр./сек.
|Запись видео
|есть
|Максимальное разрешение видеосъемки
|1920x1080
|Размер дисплея, дюйм
|3
|Разрешение дисплея
|1040000
|Тип дисплея
|поворотный, сенсорный
|Тип видоискателя
|нет
|Светочувствительность
|125-1280 ISO
|Тип карт памяти
|SD, SDHC, SDXC
|Интерфейсы
|USB 2.0 с поддержкой зарядки, HD-видео, HDMI, аудио
|Wi-Fi
|есть
|Bluetooth
|нет
|GPS
|нет
|Влагозащита
|нет
|Элементы питания
|свой собственный
|Цвет
|черный
|Комплектация
|фотоаппарат, аккумулятор, зарядное устройство, кабель питания, кистевой ремень, документация, упаковка
|Габариты (ШxВxГ), мм
|105.5x60.9x42
|Вес, кг
|0.319
Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot G7 X Mark II - это качественный фотоаппарат, предназначенный для различных режимов съемочного процесса. Гарантирует высокое качество изображения при съемках в условиях недостаточного освещения, обладает скоростной автофокусировкой. Простое, интуитивно понятное управление и легкая навигация по меню. Множество ручных режимов настройки как пошагово, так и в режиме плавной регулировки. Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot G7 X Mark II имеет небольшой вес и компактные размеры, незаменим в путешествиях, его легко носить с собой.
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26.04.2019
Очень компактный, светосильный , с хорошей резкостью фотоаппарат. Энергоэффективность на высоте и быстрая готовность после включения к съёмке. Настоящий стрит- аппарат. Не нужно покупать объективы и таскать с собой.
Отклоняющаяся назад вспышка. Зарядка по USB от повербанка
и зарядки от смартфона. Управляется со смартфона и возможность делать селфи и снимать про себя видео.
Отличная стабилизация. Быстрый и цепкий автофокус.
Недостатки:
После пол года эксплуатации выявились некоторые недостатки.
1. Хоть светосила объектива и f/1,8, но рабочая начинается с f/4,0. На маленьких значениях диафрагмы, при сильном увеличении, на фотографии имеются незначительные искажения. Особенно искажения проявляются при f/1,8 и f/2,0.
2. Макросъёмка - мыло мыльное. Надо иметь огромное количество времени и железные нервы, что бы добиться хоть какого-то более-менее приемлемого фокуса.
Комментарий:
упил эту камеру 17.07. 2017 и начал тут же снимать, как на свою
старую мыльницу и тоже по началу расстроился. Но посмотрев в интернете много обзоров понял, что надо учиться снимать. Скачал мануал и настроил под себя камеру. Посмотрев обзор Майка Топтыгина на " 9" и "5" понял свои ошибки. И о чудо камера из замарашки превратилась в принцессу. Совет- если хотите хорошую автономность всегда выключайте камеру после съёмки, как свой смартфон. На одном аккумуляторе я снимал по 12 Гб видео или 1320 фото. Камера очень быстро запускается и вы никогда не упустите своё фото
28.10.2018
Очень хороший фотоаппарат. Долго искала,что можно купить,после отказа от зеркального фотоаппарата и выбрала именно этот. До этого был тоже Canon, но после падения рубля поняла,что хобби фотография-выходит очень дорого,все новые объективы стоят космических денег. Выбор был еще и перед Сони М4, и новым Никоном,так как 4К мне не нужно,и платить в два раза дороже не захотела,а Никон выйдет х.з. когда,купила именно этот фотоаппарат.
Недостатки:
Возможно цена,была более рада,если бы стоил дешевле...Как и в любой другой покупке...
Долго искала где его можно купить, так как везде когда он появляется его сразу же раскупали, не знаю почему их так мало продают...странно...
Комментарий:
Легкий,всегда ношу с собой, и в карман можно положить и в сумку..зарядку держит очень долго... фотографии получаться светлые,четкие. Экран не подводил даже в солнечную погоду. Цвета естественные. В пост-обработке не нуждаются,мне нравиться качество,лучше чем у зеркалки с китовским объективом.( любит. уровня).
Если стоит выбор покупать или нет,я советую покупать,так как ни один телефон не даст таких фотографий. А за хорошее нужно платить...всем это известно.
Качество видео тоже на высоте.
28.10.2018
Светосильный объектив с неплохими фокусными, размер матрицы, размер самого фотика. Отличное качество видео. Фото в рав. Стаб, цепкий автофокус, зарядка аккумулятора в фотоаппарате от юсб, Программная начинка, куча ручных и автоматических настроек, съемка таймлапсов без лишних телодвижений. Сенсорный экран.
Недостатки:
Существенных недостатков не обнаружено.
Комментарий:
Фотографией увлекаюсь с детства, с некоторыми перерывами. Имею, помимо сабжа, Canon 6D с неплохим парком оптики и прочих приблуд типа штативов, вспышек и прочего. Так как, во первых, часто мотаюсь по России да и в отпуска катаюсь в теплые края, во вторых - сюжеты для съемок возникают внезапно, захотелось что-то более компактное, выдающее на выходе результат, максимально приближенный к фуллфрейму. Ну и, весьма желательны были GPS метки в эксифе, к которым я так привык в 6D.
Сабж не разочаровал, более того - свою зеркалку я отдал осваивать ребенку, ибо мои потребности он удовлетворяет на 99%. В плюсах, в принципе, все написал.
28.10.2018
Очень компактный, светосильный , с хорошей резкостью фотоаппарат. Энергоэффективность на высоте и быстрая готовность после включения к съёмке. Настоящий стрит- аппарат. Не нужно покупать объективы и таскать с собой.
Отклоняющаяся назад вспышка. Зарядка по USB от повербанка
и зарядки от смартфона. Управляется со смартфона и возможность делать селфи и снимать про себя видео.
Отличная стабилизация. Быстрый и цепкий автофокус.
Недостатки:
Его компактность является и достоинством и недостатком. В большой мужской руке трудно держать, но это исправляется приобретением рукоятки. Для женской руки будет самое то.
Комментарий:
Купил эту камеру 17.07. 2017 и начал тут же снимать, как на свою
старую мыльницу и тоже по началу расстроился. Но посмотрев в интернете много обзоров понял, что надо учиться снимать. Скачал мануал и настроил под себя камеру. Посмотрев обзор Майка Топтыгина на " 9" и "5" понял свои ошибки. И о чудо камера из замарашки превратилась в принцессу. Совет- если хотите хорошую автономность всегда выключайте камеру после съёмки, как свой смартфон. На одном аккумуляторе я снимал по 12 Гб видео или 1320 фото. Камера очень быстро запускается и вы никогда не упустите своё фото. А кто пишет, что камера снимает как " рыбий газ" пусть учит физику. Прижав до 6,3 - 7, 1 диафрагму всё становиться отлично. Учитесь снимать и удачных вам снимков. Для тех, кто говорит про "рыбий глаз" добавил миру.