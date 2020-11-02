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Эспандер Bradex Спорт Актив Sf 0147, Ленточный

Артикул: 79251
  • Эспандер ленточный СПОРТ АКТИВ Bradex SF 0147 - фото 1
  • Эспандер ленточный СПОРТ АКТИВ Bradex SF 0147 - фото 2
  • Эспандер ленточный СПОРТ АКТИВ Bradex SF 0147 - фото 3
Эспандер ленточный СПОРТ АКТИВ Bradex SF 0147 - фото 1
Эспандер ленточный СПОРТ АКТИВ Bradex SF 0147 - фото 2
Эспандер ленточный СПОРТ АКТИВ Bradex SF 0147 - фото 3
650 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 79251
В наличии
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БрендBradex
Тип товараЭспандер
Вес, кг0.1

Эспандер Bradex «Спорт Актив» SF 0147 предназначен для тренировок, направленных на проработку различных групп мышц. Хорошо подходит в качестве разогрева перед спортивными занятиями. На ленте изображен комплекс упражнений, которые можно выполнять с использованием эспандера.

Особенности:

  • Размер ленты - 75x17 см;
  • Материал - латекс;
  • Ручки из прочного полипропилена;
  • Принт с изображением способов применения эспандера на ленте.

Комплектация:

  • Эспандер Bradex «Спорт Актив» SF 0147;
  • Упаковка.


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Самовывоз невозможен
Эспандер Bradex Спорт Актив Sf 0147, Ленточный - по цене 650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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