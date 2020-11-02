Турник-перекладина Bradex Воркаут SF 0074 - легкий и простой в установке тренажер. Устанавливается в распор дверного проема и для надежности фиксируется специальными креплениями. Мягкие накладки в местах хвата делают тренировки комфортными.

Особенности:

Установка в дверной проем;

Регулируемая длина перекладины;

Материалы изготовления - сталь, полиуретан;

Мягкие накладки в местах хвата.

Комплектация:

Турник-перекладина Bradex Воркаут SF 0074;

Крепежи;

Упаковка.

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