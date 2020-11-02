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Тренажер Для Фитнеса Топ Фит Bradex Sf 0053

Артикул: 79241
  • Тренажер с эспандерами универсальный ТОП ФИТ Bradex SF 0053 - фото 1
  • Тренажер с эспандерами универсальный ТОП ФИТ Bradex SF 0053 - фото 2
  • Тренажер с эспандерами универсальный ТОП ФИТ Bradex SF 0053 - фото 3
Тренажер с эспандерами универсальный ТОП ФИТ Bradex SF 0053 - фото 1
Тренажер с эспандерами универсальный ТОП ФИТ Bradex SF 0053 - фото 2
Тренажер с эспандерами универсальный ТОП ФИТ Bradex SF 0053 - фото 3
990 руб. 
1 190 руб. 
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Артикул: 79241
В наличии
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBradex
Тип товараТренажер для фитнеса
Вес, кг1.08

Тренажер для фитнеса Bradex «Топ Фит» SF 0053 применяется для занятий гимнастикой и позволяет прорабатывать различные группы мышц. Эспандеры легко регулируются, компактный размер и небольшой вес тренажера обеспечивает простое его хранение и транспортировку. Подходит как для женщин, так и для мужчин.

Особенности:

  • Выполнен из качественного поливинилхлорида с элементами из металла;
  • Эспандеры из качественного каучука;
  • Длина эспандеров легко регулируется в соответствии с желаемой нагрузкой и ростом пользователя;
  • Компактно складывается, имеет удобную сумку для переноски и хранения.

Комплектация:

  • Тренажер для фитнеса Bradex «Топ Фит» SF 0053;
  • Документация;
  • Сумка для переноски.

Видео:

Видеообзор на Тренажер Для Фитнеса Топ Фит Bradex Sf 0053

Видеообзор Тренажер Для Фитнеса Топ Фит Bradex Sf 0053



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Самовывоз невозможен
Тренажер Для Фитнеса Топ Фит Bradex Sf 0053 - стоимость товара 990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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