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Степпер Bradex Sf 0050 Лунный Степпер

Артикул: 79238
  • Тренажер многофункциональный ЛУННЫЙ СТЕППЕР Bradex SF 0050 - фото 1
  • Тренажер многофункциональный ЛУННЫЙ СТЕППЕР Bradex SF 0050 - фото 2
  • Тренажер многофункциональный ЛУННЫЙ СТЕППЕР Bradex SF 0050 - фото 3
  • Тренажер многофункциональный ЛУННЫЙ СТЕППЕР Bradex SF 0050 - фото 4
  • Тренажер многофункциональный ЛУННЫЙ СТЕППЕР Bradex SF 0050 - фото 5
Тренажер многофункциональный ЛУННЫЙ СТЕППЕР Bradex SF 0050 - фото 1
Тренажер многофункциональный ЛУННЫЙ СТЕППЕР Bradex SF 0050 - фото 2
Тренажер многофункциональный ЛУННЫЙ СТЕППЕР Bradex SF 0050 - фото 3
Тренажер многофункциональный ЛУННЫЙ СТЕППЕР Bradex SF 0050 - фото 4
Тренажер многофункциональный ЛУННЫЙ СТЕППЕР Bradex SF 0050 - фото 5
4 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 79238
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БрендBradex
Тип товараСтеппер
Вес, кг5.5
Высота, см2
Длина, см71
Ширина, см31

Степпер Bradex SF 0050 «Лунный степпер» - это многофункциональный тренажер, позволяющий выполнять множество упражнений, направленных на тренировку различных групп мышц. Применим для аэробных упражнений, упражнений с использованием эспандеров, упражнений на растяжку, отжимания, упражнения на пресс и множество других. Компактная конструкция и безграничная функциональность делает тренажер востребованным для занятий в домашних условиях.

Особенности:

  • Максимальный вес пользователя - 100 кг;
  • Материал изготовления - полипропилен, ПВХ;
  • Широкий спектр выполняемых упражнений;
  • Воздействие на все группы мышц;
  • Уникальная конструкция, включающая в себя выдвижные ролики и вращающийся диск;
  • Компактные размеры.

Комплектация:

  • Степпер Bradex SF 0050 «Лунный степпер»;
  • Эспандер (2 шт.);
  • Коврик;
  • Стопперы (2 шт.);
  • Дополнительный аксессуар-сюрприз;
  • Инструкция;
  • Упаковка.

Видео:

Видеообзор на Степпер Bradex Sf 0050 Лунный Степпер

Видеообзор Степпер Bradex Sf 0050 Лунный Степпер



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