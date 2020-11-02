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Коврик Гимнастический Bradex Sf 0010, Йогомат

Артикул: 79203
  • Коврик гимнастический Bradex SF 0010, йогомат - фото 1
  • Коврик гимнастический Bradex SF 0010, йогомат - фото 2
  • Коврик гимнастический Bradex SF 0010, йогомат - фото 3
Коврик гимнастический Bradex SF 0010, йогомат - фото 1
Коврик гимнастический Bradex SF 0010, йогомат - фото 2
Коврик гимнастический Bradex SF 0010, йогомат - фото 3
1 100 руб. 
1 112 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 79203
В наличии
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БрендBradex
Тип товараКоврик гимнастический

Коврик гимнастический Bradex SF 0010 имеет мягкую поверхность, обеспечивая комфорт при тренировках. Компактно скручивается в рулон, в комплекте имеется специальный чехол с ручками для переноски и хранения.

Особенности:

  • Материал изготовления - ПВХ;
  • Размер коврика - 173 на 61 см;
  • Толщина - 5 мм;
  • Прост в уходе, легко отмывается в теплой воде с мылом.

Комплектация:

  • Коврик гимнастический Bradex SF 0010;
  • Чехол для переноски и хранения.


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Самовывоз невозможен
Коврик Гимнастический Bradex Sf 0010, Йогомат - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1100 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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