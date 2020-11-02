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Мяч для волейбола Indigo Attack №5 1179

Артикул: 78924
Мяч для волейбола Indigo Attack №5 1179
630 руб. 
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Артикул: 78924
В наличии
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БрендIndigo
Тип товараМяч для волейбола
Волейбольный мяч Indigo Attack состоит из шести панелей, каждая панель так же состоит из трёх секций. Мяч разноцветный. Длина окружности мяча около 66 см. Подходит для любительских игр и тренировок как в помещениях, так и на открытых площадках.


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Мяч для волейбола Indigo Attack №5 1179 - этот товар вы можете купить по цене 630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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