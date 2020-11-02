8(861)205-74-98
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Товары для спорта и отдыха Тренажеры Эспандеры и жгуты Indigo Эспандер трубка резиновая Indigo 00018543, Гимнастический (Силовой)

Эспандер трубка резиновая Indigo 00018543, Гимнастический (Силовой)

Артикул: 78871
Эспандер трубка резиновая гимн. Indigo 3м диам.15мм 15мм
730 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 78871
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендIndigo
Тип товараЭспандер
Вес, кг0.25

Эспандер Indigo 00018543 предназначен для выполнения гимнастических и силовых упражнений, направленных на проработку отдельных групп мышц. Используется как самостоятельно, так и в комплексе с тренажерами. Нагрузка регулируется сложением жгута в нужное количество раз.

Особенности:

  • Диаметр - 15 мм;
  • Длина - 3 м;
  • Выполнен из резины.

Комплектация:

  • Эспандер Indigo 00018543;
  • Упаковка.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Эспандер трубка резиновая Indigo 00018543, Гимнастический (Силовой) - стоимость товара 730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Краснодаре

8 (861) 205-74-98

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...