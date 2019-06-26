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Фрезер Bort BOF-1600N

(1)
Артикул: 77997
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  • Фрезер Bort BOF-1600N - фото 5
  • Фрезер Bort BOF-1600N - фото 6
  • Фрезер Bort BOF-1600N - фото 7
Фрезер Bort BOF-1600N - фото 1
Фрезер Bort BOF-1600N - фото 2
Фрезер Bort BOF-1600N - фото 3
Фрезер Bort BOF-1600N - фото 4
Фрезер Bort BOF-1600N - фото 5
Фрезер Bort BOF-1600N - фото 6
Фрезер Bort BOF-1600N - фото 7
5 590 руб. 
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+ 109 КэтКоинов
Артикул: 77997
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 2 года
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БрендBort
Тип товараФрезер
В кейсенет
Глубина фрезирования60 мм
Максимальная скорость вращения, об/мин26000
Максимальный размер цанги в комплекте8 мм
Минимальная скорость вращения, об/мин12000
Безключевая смена фрезнет
Регулировка скоростиесть
Мощность, Вт1500
Длина, см29
Ширина, см15
Высота, см22.5
Вес, кг4.8

В комплекте: направляющая втулка (1 шт), адаптер для подключения к пылесосу (1 шт), цанга 8 мм (1 шт), ключ для зажима цанги (1 шт), дополнительный комплект щеток (1 шт).

Видео:

Видеообзор на Фрезер Bort BOF-1600N

Видеообзор Фрезер Bort BOF-1600N



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Рейтинг: 4 на основе 1 отзывов
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26.06.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Дешевый, есть цанга на 8 и 12 мм. Качество сборки достойное. у товарища уже год работает

Недостатки:
С непривычки немного тяжеловат для меня оказался но думаю это вопрос времени. Есть небольшой люфт на полностью выдвинутых напрявляющих, но за такую цену его не может не быть. Напрягает наличие запасных щеток.

Комментарий:
В целом неплохо. Для начинающего самое оно. Купи норм фрезы, а не пластилиновые и в путь!

Самовывоз невозможен
Фрезер Bort BOF-1600N - по цене 5590 руб. в Краснодаре. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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