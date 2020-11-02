8(861)205-74-98
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Лобзик электрический Bort BPS-500-P

Артикул: 77883
  • Лобзик электрический Bort BPS-500-P - фото 1
  • Лобзик электрический Bort BPS-500-P - фото 2
  • Лобзик электрический Bort BPS-500-P - фото 3
Лобзик электрический Bort BPS-500-P - фото 1
Лобзик электрический Bort BPS-500-P - фото 2
Лобзик электрический Bort BPS-500-P - фото 3
2 060 руб. 
Купить
+ 74 КэтКоинов
Артикул: 77883
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендBort
Тип товараЛобзик электрический
Антивибрационная системанет
Маятниковый ходесть
Частота движения пилки1-3000 ход/мин
Сдув опилокесть
Регулировка частоты ходаесть
Подключение пылесосаесть
Обрезиненная рукояткада
Быстрозажимное крепление пилкинет
Мощность400 Вт
Глубина пропила стали5 мм
Глубина пропила дерева55 мм
Лазерный маркернет
Питаниеот сети
Плавный пускесть
Подсветканет
В кейсенет
Длина, см20.5
Ширина, см6.5
Высота, см19
Вес, кг1.9

Обратите внимание: в интернет-магазине КотоФото вы также можете купить электрическую пилу.

 



Смотрите также: Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Лобзик электрический Bort BPS-500-P - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2060 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Краснодаре

8 (861) 205-74-98

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...