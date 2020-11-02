Дрель Bort BSM-650U-Q

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Bort
|Тип товара
|Дрель
|Блокировка кнопки включения
|да
|Мощность
|650 Вт
|Фиксация шпинделя
|да
|Ударный механизм
|да
|Тормоз двигателя
|нет
|Тип патрона
|быстрозажимной
|Питание
|от сети
|Макс. диаметр сверления (металл)
|10 мм
|Макс. диаметр сверления (дерево)
|25 мм
|Макс. диаметр сверления (бетон)
|13 мм
|Лампа точечной подсветки
|да
|Импульсный режим
|нет
|Зарядное устройство в комплекте
|нет
|Дополнительная рукоятка
|да
|Электронная регулировка частоты вращения
|да
|В кейсе
|нет
|Электронная защита от перегрузок
|нет
|Вес, кг
|2
Обратите внимание: в интернет-магазине КотоФото вы также можете купить строительные степлеры.
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