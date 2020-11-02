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Бензопила Partner P360S 9666992-01 - инструмент бытового класса, предназначенный для работ в саду, мелкого строительства или пиления дров для камина. Оснащена двигателем мощностью 2.1. л.с. Благодаря системе SoftStart облегчается запуск двигателя. Предусмотрена система натяжения цепи без использования дополнительных инструментов. Воздушный фильтр предотвращает попадание пыли в механизм пилы, тем самым увеличивая срок службы инструмента в целом

Масло Huter 2Т полусинтетическое для двухтактных двигателей, для... Полусинтетическое моторное масло для двухтактных двигателей. Предназначено для применения в бензопилах, бензиновых триммерах, мотоциклах, мотороллер...

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