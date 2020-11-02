Газонокосилка механическая Gardena 400C 04022-20.000.00

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Gardena
|Тип товара
|Газонокосилка механическая
|Высота, см
|39
|Длина, см
|57
|Максимальная высота скашивания
|4.2 см
|Минимальная высота скашивания
|1.2 см
|Ширина скашивания
|40 см
|Ширина, см
|31
|Травосборник в комплекте
|нет
|Вес, кг
|10.6
|Регулировка высоты скашивания
|есть
|Самоходная
|нет
|Функция мульчирования
|нет
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