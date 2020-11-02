Массажер иппликатор Тибетский Валик для шеи желтый

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Noname
|Тип товара
|Аппликатор
|Вес, кг
|0.5
|Высота, см
|7
|Длина, см
|24
|Материал
|текстиль
|Материал
|пластик
|Материал
|магнит
|Производство
|Россия
|Ширина, см
|14
Аппликатор Кортин-медтехника Тибетский валик (желтый), Кузнецова, для шеи предназначен для массажных процедур под действием веса собственного тела. Острые иглы аппликаторных модулей оказывают стимулирующее действие на кожу, обеспечивая устранение нарушений местного кровообращения, повышение общего тонуса организма, нормализацию сна. Встроенные магнитные вставки оказывают дополнительный магнитотерапевтический эффект, благодаря которому воздействие аппликатора Кортин-медтехника Тибетский валик становится более эффективным.
Внимание! Применение аппарата имеет ряд противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
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