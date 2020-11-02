Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Candeon
|Тип товара
|Ирригатор
|Вес, кг
|0.6
|Высота, см
|29
|Давление струи, кПа
|414 - 552
|Длина, см
|6
|Количество режимов
|1
|Комплектация
|основное устройство - 1 шт., сменные насадки для ирригатора - 5 шт., аккумулятор – 1 шт., зарядное устройство – 1 шт., гарантийный талон и инструкция на русском языке.
|Насадок в комплекте
|5
|Питание от батареек или аккумулятора
|да
|Питание от сети
|нет
|Производство
|КНР
|Ширина, см
|8
Ирригатор Candeon Cd300 предназначен для ухода за полостью рта. Поданная под высоким давлением вода эффективно удаляет остатки пищи из карманов десен и между зубами. В режиме пульсирующей подачи воды эффективно массирует десны. Сменные насадки позволяют пользоваться ирригатором Candeon Cd300 всем членам семьи.Особенности:
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