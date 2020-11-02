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Дальномер Bosch PLR 40 C (603672320)

Артикул: 76990
  • Дальномер Bosch PLR 40 C (603672320) - фото 1
  • Дальномер Bosch PLR 40 C (603672320) - фото 2
Дальномер Bosch PLR 40 C (603672320) - фото 1
Дальномер Bosch PLR 40 C (603672320) - фото 2
5 970 руб. 
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+ 90 КэтКоинов
Артикул: 76990
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 36 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBosch
Тип товараДальномер
Вес, кг0.084
Высота, см2.2
Длина, см10
Ширина, см4.2

Дальномер Bosch PLR 40 C (603672320) используется в быту для измерения габаритов различных предметов, находящихся на удалении до 40 метров. Имеет простое управление, хорошо читаемый дисплей, компактные размеры и небольшой вес. Резиновые накладки на корпусе предохраняют инструмент от выскальзывания, а в случае падения защищают электронику прибора от повреждения.

Особенности:

  • Одна точка проекции;
  • Класс лазера - 2;
  • Дальность измерений - до 40 м;
  • Время измерения - 4 с;
  • Автоотключение;
  • Длина волны измерения - 635 нм;
  • Питание от 2 батареек типа ААА;
  • Диапазон рабочих температур - от -10 до +40°C.

Комплектация:

  • Дальномер Bosch PLR 40 C (603672320);
  • Чехол;
  • Батарея питания (2 шт.);
  • Документация;
  • Упаковка.


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Дальномер Bosch PLR 40 C (603672320) - стоимость товара 5970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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