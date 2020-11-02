Пила дисковая аккумуляторная Bosch PKS 18 LI (6033B1302)

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя — 2 года
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Этот товар можно купить в кредит
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Bosch
|Тип товара
|Пила циркулярная
|Аккумулятор в комплекте
|да
|Глубина пропила
|48 мм
|Диаметр диска
|150 мм
|Диаметр посадочного отверстия
|16 мм
|Скорость вращения
|3800 об/мин
|Конструкция
|ручная
|Лазерный маркер
|нет
|Плавный пуск
|нет
|Электронная защита от перегрузок
|нет
|Фиксация шпинделя
|да
|Угол наклона
|45 град
|Тормоз двигателя
|нет
|Тип аккумулятора
|Li-Ion
|Состояние товара
|новый
|Пылесборник
|нет
|Подключение пылесоса
|есть
|Напряжение аккумулятора, В
|18
|Плавная регулировка скорости
|нет
|Питание
|от аккумулятора
|Антивибрационная система
|нет
|Количество скоростей работы
|1
|Количество аккумуляторов в комплекте
|1
|Зарядное устройство в комплекте
|да
|Емкость аккумулятора
|2.5 Ач
|В кейсе
|нет
|Электронная регулировка частоты вращения
|нет
|Длина, см
|34
|Ширина, см
|23
|Высота, см
|18
|Вес, кг
|2.6
Похожие товары
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв